Sesi vence Instituto e é o primeiro time 100% a avançar na BCLA

Primeiro 100%. Jogando para cumprir tabela no Ginásio Pedrocão, em Franca, o Sesi venceu o Instituto de Córdoba por 83 a 68, chegando a seis vitórias em seis partidas no Grupo D nessa edição de Liga dos Campeões das Américas de Basquete. Já o time argentino, também classificado, avança com a segunda posição da chave, com três vitórias (todas contra o Leones) e três derrotas (todas contra os brasileiros).

Destaque da partida foi o uruguaio Pornoli, do Instituto, que anotou 20 pontos, além de 5 rebotes e 3 assistências. Pelo lado da equipe francana, Corvalan fez 14 tentos, enquanto Georginho fez 12 e pegou 9 rebotes.

Na quarta-feira (5), o Sesi Franca abriu a janela em casa enfrentando o Leones de Quilpé, do Chile) e vencendo por tranquilos 87 a 75. Mesmo já entrando na última bateria de jogos da primeira fase classificado, o time não diminuiu o ritmo.