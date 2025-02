Pinheiros x São Paulo - NBB: quando e onde assistir ao vivo

Em mais um duelo paulista, São Paulo e Pinheiros se enfrentam neste sábado (08), às 17h (horrário de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP), pela NBB. A partida será transmitida pela TV Cultura, YouTube NBB e Basquetpass.

A vitória é essencial para ambas as equipes neste momento da competição. O Pinheiros busca se recuperar após as derrotas para Flamengo e Paulistano/CORPe. Sob o comando do técnico Vitor Galvani, a equipe disputa uma vaga entre os oito primeiros da fase de classificação. Isso garantiria a vantagem de decidir pelo menos as oitavas de final dos playoffs em casa. Por sua vez, o São Paulo não venceu em 2025 e acumula sete derrotas consecutivas, tendo registrado seu último triunfo em dezembro de 2024, contra o Brasília Basquete.

O último confronto entre Pinheiros e São Paulo aconteceu em 5 de novembro de 2024, no primeiro turno do NBB, com a vitória do Pinheiros por 76 a 69, fora de casa. Desde então, o Pinheiros se estabeleceu como uma das principais equipes do campeonato, figurando no top 8 da tabela. Por outro lado, o São Paulo enfrenta uma temporada difícil, com mais derrotas do que vitórias, ocupando atualmente a 13ª colocação.