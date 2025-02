Kamilla Cardoso anota duplo-duplo em derrota do Shanghai

Não deu! Kamilla Cardoso brilhou novamente com a camisa do Shanghai Swordfish, nesta sexta-feira (7), mas não conseguiu impedir a derrota fora de casa do time para o Mongolia Dalam por 83 a 70. A pivô brasileira teve grande atuação e anotou 17 pontos e 13 rebotes na partida válida pela WCBA.

Além do duplo-duplo, Kamilla Cardoso registrou três assistências e um roubo de bola. O bom desempenho não foi o suficiente para segurar o ímpeto ofensivo do Mongolia Dalam. Com um primeiro quarto dominante, o time da casa abriu 24 a 14 no placar e conseguiu administrar a vantagem nas parciais seguintes.

Kalani Chanel foi a principal destaque da vitória, também registrando um duplo-duplo de 20 pontos e 15 rebotes. O triunfo deixou o Mongolia Dala com a terceira colocação da Liga Chinesa de basquete feminino, com campanha de 19 vitórias e nove derrotas. Já o Shanghai Swordfish, de Kamilla, acabou caindo para a quarta posição, tendo 18 triunfos e 10 derrotas.