Em virada espetacular, Paris, de Tiago Splitter, vence na EuroLiga

Vitória heróica do Paris Basketball, de Tiago Splitter, pela primeira fase da EuroLiga. Jogando na Segafredo Arena, em Bolonha, na Itália, o time comandado pelo brasileiro venceu o Virtus Bologna por 83 a 77, depois de quarto período espetacular.

Atrás do placar durante toda a partida, o Paris chegou ao último quarto com desvantagem que era de 12 pontos, até o começo da reta final de domínio francês. Com uma cesta de dois, seguida de três bolas de três em sequência, fizeram com que os visitantes encostassem no placar, diminuindo a vantagem para apenas um ponto, em 72 a 71.

O jogo se inverteu, e quem passou a estar liderando o placar foi o time de Splitter, que ainda abriu seis pontos de diferença ao final da partida. Durante o jogo, o Virtus Bologna chegou a estar 14 pontos na frente no começo do terceiro quarto.