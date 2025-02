90 pontos de Anthony Edwards em menos de 24h faz Timberwolves seguir na busca por Playoffs

Pelo segundo dia consecutivo, Anthony Edwards fez uma partida com mais de 40 pontos na NBA. Assim como quarta-feira (5), o ala foi responsável por levar o Minnesota Timberwolves à vitória com desempenho impressionante. Diante do Houston Rockets, a franquia de Mineápolis venceu por 127 a 114.

No total, Edwards somou 90 pontos em menos de 24 horas. Ontem, na vitória contra o Bulls, fez 49 pontos, hoje fez 41, além de sete rebotes e seis assistências. O desempenho do craque do time hoje faz com que a caça pela vaga direta aos Playoffs continue. Hoje, a equipe é a 7ª na Conferência Oeste, somando 29 vitórias e 23 derrotas. O Wolves até tem uma vitória a mais que o Los Angeles Clippers, 6º colocado, mas com dois jogos a mais. Mesmo diante disso, a margem para o Phoenix Suns, primeiro fora da zona de Play-In, é de quatro triunfos.

Já o Houston Rockets vem de cinco derrotas consecutivas, que faz com que a equipe seja ultrapassada por Memphis Grizzlies e Denver Nuggets na mesma Conferência, caindo para 4ª colocação.