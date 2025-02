Sesi Franca x Instituto de Cordoba - BCLA: quando e onde assistir

Nesta sexta-feira (7), o Sesi Franca fecha sua participação na primeira fase da Liga dos Campeões das Américas de Basquete, em casa, contra os argentinos do Instituto de Cordoba. Até o momento, a equipe francana venceu todos os seus cinco confrontos, inclusive os dois que fez contra o adversário de amanhã. A bola laranja sobe às 19h10, no Pedrocão, com transmissão do canal da FIBA Américas, no YouTube.

Ontem, também no Pedrocão, os brasileiros venceram o Leones de Quilpué por 87 a 75, assegurando a primeira colocação do Grupo D. Georginho foi grande destaque da partida, quase anotando um triplo-duplo, com 15 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. O Sesi foi a única equipe brasileira que já entrou em ação nessa última janela, embora Minas e Flamengo também já estejam classificados.

Hoje, o Instituto Cordoba enfrenta o próprio Leones, em partida para cumprir tabela, já que o time argentino não pode ser ultrapassado, e muito menos ultrapassar o time paulista.