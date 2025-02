Estrela Vermelha de Yago dos Santos conquista 16ª vitória

O Estrela Vermelha de Yago dos Santos venceu seu terceiro jogo consecutivo na 26ª rodada da Euroliga de basquete masculino, superando o Alba Berlin, da Alemanha, por 77 a 71. O brasileiro anotou 8 pontos e 5 assistências em quase 20 minutos de jogo. Com essa vitória, o time se encontra na 5ª colocação, com 16 vitórias e 10 derrotas.

O Jogo

No primeiro quarto da partida, as equipes mantiveram um equilíbrio constante, sem grandes distâncias no placar, com o Estrela Vermelha liderando por apenas um ponto. À medida que o jogo avançava, o ritmo seguia sem grandes alterações, até a metade do segundo quarto, quando o time de Yago dos Santos conseguiu abrir sua maior vantagem, alcançando 7 pontos, com o placar marcando 35 a 28. Nos minutos finais da primeira parte, o Alba Berlin tentou reagir e diminuiu a diferença, mas terminou o período atrás, com o Estrela Vermelha na frente por 40 a 35.

Na volta do intervalo, o Estrela Vermelha enfrentou momentos de oscilação diante do time alemão, que conseguiu igualar o placar em diversas ocasiões ao longo do terceiro quarto. Apesar do equilíbrio, a equipe sérvia conseguiu manter uma leve vantagem e fechou o período à frente por 59 a 55.