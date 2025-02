Em noite de trocas, Warriors sofre virada no fim e perde para Jazz

Teve dança das cadeiras na véspera do jogo na NBA. Nesta quarta-feira (5), o Golden State Warriors confirmou a troca envolvendo Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson uma pick de 1ª rodada do draft por Jimmy Butler, que estava no Miami Heat. A negociação foi concluída no final da tarde, pouco antes da partida fora de casa contra o Utah Jazz, que terminou com derrota dos Warriors por 131 a 128.

Com a troca se confirmando na prévia do duelo, o treinador do Golden State Warriors, Steve Kerr, precisou passar a informação aos jogadores durante a preleção. A situação turbulenta e os 'desfalques' acabaram afentando a equipe dentro de quadra. O time de São Franciso dominava as ações e vencia o Utah Jazz por 122 a 111 restando apenas três minutos no relógio. No entanto, os mandantes reagiram com três bolas triplas e buscaram a vitória nos segundos finais de partida.

Stephen Curry e Brandin Podziemski lideraram o setor ofensivo do time de São Francisco, com 32 e 29 pontos, respectivamente. Já o brasileiro Gui Santos teve uma participação mais discreta, entrando em ação por 11 minutos e registrando quatro pontos. Pelo lado do Jazz, Jordan Clarkson, Keyonte George e

Isaiah Collier foram os principais pontuadores, com 31, 26 e 20 pontos respectivamente.