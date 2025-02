Paulistano bate Pinheiros e mantém sequência positiva no NBB

Já são cinco vitórias consecutivas do Paulistano no NBB 2024/2025. Nesta nooite de quarta-feira (5), o Alvirrubro venceu fora de casa o Pinheiros por 69 a 61 e se firmou no G6 da competição. A rodada de hoje ainda contou com as vitórias do Bauru Basket e Unifacisa.

Gui Abreu foi o grande destaque do triunfo do Paulistano. O ala foi o cestinha da partida com 22 pontos, além de registrar oito rebotes e uma assistência. Por outro lado, Reyna Santos foi o principal jogador do Pinheiros, também anotando 22 pontos no jogo.

A boa fase deixa o Paulistano na sexta colocação do NBB, tendo 12 vitórias e 10 derrotas na temporada. Já a derrota deixou o Pinheiros com a exata mesma campanha do rival da capital paulista. No entanto, o ECP fica atrás, na oitava posição, pelos critérios de desempate.