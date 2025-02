Franca bate Leones de Quilpué e segue 100% na BCLA

Cinco jogos e cinco vitórias para o Sesi Franca na Champions League Américas de Basquete. Nesta noite de quarta-feira (5), a equipe paulista recebeu o Leones de Quilpué, do Chile, para a abertura da terceira janela de disputas da fase de grupo do torneio. No Ginásio Pedrocão, então, o time brasileiro triunfou sem tomar sustos pelo placar de 87 a 75.

Agora, o Sesi Franca volta à quadra na sexta-feira (7), diante do Instituto, da Argentina, para fechar a primeira fase e defender a invencibilidade na BCLA. Vale destacar que a equipe brasileira já está classificada para o mata-mata da competição com o 1º lugar do Grupo D assegurado.

George de Paula foi o grande destaque do confronto desta quarta-feira. O armador da seleção brasileira esteve perto de anotar um triplo-duplo, registrando 15 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Já Lucas Dias foi o maior pontuador do Franca, anotando 18 pontos e oito rebotes. Por outro lado, Shaheed Davis, do Leones de Quilpué, terminou como cestinha da partida com 19 pontos.