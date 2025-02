Em duelo brasileiro, time de Caboclo leva a melhor na Eurocup

Pela 18ª rodada da Eurocup de basquete masculino, Bruno Caboclo, pelo Hapoel Tel-Aviv, levou a melhor no duelo contra o Ratiopharm Ulm de Márcio Santos, vencendo por 97 a 90, nesta quarta-feira (5). Já na Euroliga, o Paris Basketball, comandado pelo técnico brasileiro Tiago Splitter, foi superado dentro de casa na Arena Porte de La Chapelle por 73 a 90, contra os atuais líderes da tabela, o Olympiakos.

Caboclo x Márcio Santos

O time alemão de Márcio Santos, ratiopharm Ulm, teve uma boa recuperação e terminou o primeiro tempo à frente, vencendo por 50 a 49, após estar em desvantagem no primeiro quarto, que terminou 21 a 29 contra o Hapoel Tel-Aviv de Bruno Caboclo. No retorno do intervalo, o time israelense chegou a empatar, mas o Ulm voltou a abrir vantagem, entrando na reta final com sete pontos à frente, marcando 72 a 65. No último quarto, o Hapoel Tel-Aviv teve seu melhor desempenho, anotando 32 pontos, virando o placar e conquistando a vitória fora de casa por 90 a 97.

O brasileiro Bruno Caboclo contribuiu com 5 pontos e 5 assistências em 11min6s para o Hapoel Tel-Aviv, enquanto Márcio Santos marcou 7 pontos e 3 assistências em 9min53s. O cestinha do jogo foi o norte-americano Johnathan Motley, do time israelense, com 24 pontos.