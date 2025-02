Depois da troca: Lebron brilha com Luka no banco e Mavs perde mais uma

Luka foi devidamente anunciado hoje, recebeu a camisa 77 e deu sua primeira entrevista pelo Lakers. O jogador desabafou sobre a troca e disse não entender os motivos que fizeram o Dallas Mavericks abrir mão dele. "Achei que passaria, toda minha carreira lá", afirmou.

Quem também falou pela primeira vez sobre a negociação foi o próprio Lebron:

"Luka é um jogador de grande porte. Tem 25 anos, ainda nem chegou ao auge físico e já fez algumas coisas incríveis nessa liga. Estou feliz por ter ele aqui. Los Angeles está feliz", disse o astro.

Mavs perde mais uma

Quem segue sem vencer desde que a troca foi concretizada é o Dallas Mavericks. Hoje, também sem Anthony Davis ainda, o ex-time de Doncic acabou derrotado pelo 76ers, por 118 a 116. O time da Philadelphia contou com a volta de Embiid, que anotou triplo-duplo com 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Outro destaque foi Tyrese Maxey, cestinha do time com 33 pontos e 13 assistências. Maior pontuador da partida foi Kyrie Irving, do Dallas, com 34 tentos.