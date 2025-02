Corinthians vence clássico contra São Paulo e deixa rival para trás

Rodada tripla no NBB. Na noite desta terça-feira (4), três jogos movimentaram a tabela da liga mais importante do basquete brasileiro. Destaque para o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians, no Ginásio do MorumBis, vencido pelos alvinegros por 90 a 66.

A vitória entra no retrospecto positivo recente da equipe do Parque São Jorge, que agora venceu cinco dos seus últimos seis adversários. Hoje, o Corinthians é 12º e já soma 11 vitórias, mesmo número que algumas equipes do G8 como Paulistano e Bauru (mas com mais jogos e derrotas).

O São Paulo, por sua vez, segue em queda livre, acumulando oito derrotas consecutivas - sete no NBB, e uma na Copa Super 8. A situação do time tricolor é tão ruim que, na tabela, foi ultrapassado pelo rival com a derrota de hoje, chegando à 13ª colocação, com 10 vitórias e 13 derrotas.