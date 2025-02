Sesi Franca x Leones - BCLA: onde e quando assistir

Nesta quarta-feira (5), às 19h10, o Sesi Franca entra em ação pela quinta vez na Liga dos Campeões da América de Basquete na temporada. No Ginásio do Pedrocão, o atual campeão do NBB encara os chilenos do Leones de Quilpué, buscando manter o 100% de aproveitamento.

Até aqui, nas duas outras ocasiões onde encarou o adversário de amanhã na competição, o time do interior de São Paulo venceu. Em casa, vitória tranquila por 88 a 64, e no Chile, vitória por 83 a 71.