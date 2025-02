Kamilla Cardoso faz 18 pontos na derrota do Shanghai na WCBA

Nesta terça-feira (4), Kamilla Cardoso teve mais uma boa participação na WCBA (Women's Chinese Basketball Association), pelo time do Shanghai. Apesar da derrota por 92 a 78 contra o Shanxi Xing Rui, a brasileira contribuiu com 18 pontos e 9 rebotes.

No primeiro quarto, o Shanghai iniciou a partida de forma equilibrada contra o Shanxi Xing Rui. No entanto, os adversários impuseram um bom ritmo, abrindo vantagem e controlando o jogo com parciais de 13 a 9 e 19 a 14. Na reta final, o Shanghai chegou a virar o placar, mas não sustentou a liderança e terminou o período em desvantagem, com 25 a 22.

No segundo e terceiro quarto, o Shanxi Xing Rui manteu o controle da partida, impedindo o crescimento do Shanghai, que tentava reduzir a diferença no placar. Antes do intervalo, a equipe adversária fechou a primeira metade do jogo em 46 a 40. No retorno, seguiu impondo seu ritmo e ampliou a vantagem, encerrando o terceiro período com 69 a 56, abrindo 13 pontos de diferença.