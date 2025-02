Estrela Vermelha, de Yago, vence 2ª consecutiva na EuroLiga

Em partida válida pela 25ª rodada da primeira fase da EuroLiga, o Estrela Vermelha, do armador Yago dos Santos, venceu a segunda partida consecutiva na competição. Jogando na Beogradska Arena, em Belgrado, na Sérvia, o time do brasileiro bateu o Lyon-Villeurbanne por 73 a 66, se mantendo em zona de classificação direta para as quartas de final.

Apesar do placar não ser elástico, vitória foi tranquila, já que o time da casa passou a frente do placar ainda no primeiro período e não largou mais. Mesmo assim, chegou abrir vantagem de 14 pontos, mas o Lyon acabou diminuindo a diferença.

Hoje, Yago Mateus teve aparição um pouco mais discreta, mas contribuiu com 5 pontos e 5 assistências. Números esses que foram mais expressivos que os da vitória contra o Partizan, onde o armador esteve quadra por menos de 10 minutos, deixando 2 pontos, 1 rebote e 1 assistência. Cestinha da partida de hoje foi o francês Maledon, do Lyon, com 13 pontos anotados.