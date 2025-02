Em primeiro tempo avassalador, OKC Thunder aproveita ausências e atropela Bucks

Ao todo, o craque do time teve mais pouquíssimos minutos nos períodos seguintes, deixando a partida com 34 pontos, 6 assistências e 3 rebotes. A queda de rendimento sem Shai foi visível, já que a equipe saiu de um aproveitamento de mais de 65% nos arremessos para um 15% no último quarto.

O Thunder segue na caça da melhor campanha geral da temporada regular, que hoje é do Cavaliers, com uma partida a mais e 40 vitórias. Com a de hoje, o time de Oklahoma chega a 39.

Já o Bucks, sem seus principais jogadores, soma cinco derrotas nas últimas seis partidas, que faz o time se distanciar do Knicks e ser ultrapassado pelo Indiana Pacers na tabela.