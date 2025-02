Didi e Helinho destacam "ritmo defensivo" como arma do Franca na BCLA

Nesta quarta-feira (5), às 19h10, o Sesi Franca entra em ação pela quinta vez na Liga dos Campeões da América de Basquete na temporada. No Ginásio do Pedrocão, o atual campeão do NBB encara os chilenos do Leones de Quilpué, buscando manter o 100% de aproveitamento.

Até aqui, quatro jogos e quatro vitórias: duas contra o Leones e duas contra o Instituto Cordoba. Para Didi Louzada, o segredo dos bons resultados está no desempenho da equipe lá atrás.

"A gente sabe força do Leones e do Instituto. A gente tem que impor nosso ritmo defensivo desde o começo, foi o que ajudou a gente nas outras janelas. Também é preciso continuar ofensivo no ataque", disse o ala-armador, ex-New Orleans Pelicans.