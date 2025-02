Brasil tem caminho definido na Copa do Mundo sub-19 feminina

O Brasil já sabe quais serão seus primeiros desafios na Copa do Mundo Sub-19 feminina. O sorteio realizado nesta terça-feira (4) pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) definiu os grupos da competição, e a Seleção Brasileira caiu no Grupo C, ao lado de Austrália, França e Mali. A Copa do Mundo Sub-19 feminina será disputada entre os dias 12 e 20 de julho, na República Tcheca. O torneio reúne as 16 melhores seleções da categoria, que lutarão pelo título mundial.

A Seleção Brasileira garantiu sua vaga na Copa do Mundo Sub-19 ao conquistar o quarto lugar na Copa América Sub-18 de 2024. Mesmo desfalcado, o time confirmou sua presença no torneio pelo segundo ciclo consecutivo no torneio. Além disso, a geração que disputará o Mundial já possui um histórico vitorioso. Em 2023, o Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17, realizado em Bucaramanga, na Colômbia.

Na fase de grupos, a FIBA ranqueia as 16 seleções participantes de acordo com seu desempenho, mas todas avançam para as oitavas de final. A partir dessa etapa, a competição segue em formato eliminatório, com confrontos diretos definindo os classificados para as quartas de final, semifinal e a grande decisão. Os jogos da Copa do Mundo Sub-19 Feminina terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da FIBA no YouTube.