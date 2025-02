LBF define tabela do primeiro turno com homenagem na estreia

Confira os jogos da rodada de abertura:

Corinthians x São José, dia 8 de março, às 11h Blumenau x ADRM Maringá, dia 8, às 18h Sesi Araraquara x Unimed Campinas, dia 9, às 11h Sampaio Corrêa x Cerrado Basquete, dia 10, às 19h30 Santo André x Ourinhos, dia 11, às 19h

Formato

O formato da Liga seguirá o sistema em que todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. As oito melhores classificadas avançam para as quartas de final, que serão disputadas em uma série melhor de três partidas. As quatro equipes que se destacarem seguirão para a semifinal, também no formato melhor de três. As vencedoras disputarão a grande final, essa decidida em uma série melhor de cinco jogos. A novidade para a temporada 2025 fica por conta da implementação da disputa pelo 3º lugar.