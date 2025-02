NBB: capitães do Jogo das Estrelas conhecem seus times e técnicos

O time Jhonatan ainda conta com Lucas Lacerda e Daniel Von Haydin, do Brasília, Alex Garcia (em sua 15ª edição), do Bauru Basket, Alexandre Paranhos, do líder Minas, e Douglas dos Santos, do São José.

Já Georginho, também montou seu time escolhendo dois companheiros de time, sendo eles Didi Louzada e Wesley. Time ainda conta com dois jogadores do Corinthians, Elinho e Victão, e dois jogadores do Vasco, Marquinhos e Rafael Paulichi. Danilo Fuzaro, do Minas, e Kevin Crescenzi, do Paulistano, fecham os escolhidos.

No time das jovens promessas, o capitão Reynan, do Pinheiros, jogará ao lado de Brunão e Atauri, do Paulistano, Nathan Mariano, do Franca, Wini Silva, do Minas, Gregate, do Mogi, Adyel, do São José, Andrezão do Bauru e Tico Faria, do Corinthians.

Liderados pelo americano Corderro Bennett, do São Paulo, o time dos estrangeiros, do NBB Mundo, conta com Brite, do Bauru, Montero e Baralle, do Minas Tênis Clube, Duane Johnson, do União Corinthians, Cook, do Brasília, Barnes, do Pato, Williams, do Flamengo, e Sloan, do Pinheiros.

Técnicos e chaveamento

No sorteio dos chaveamentos, os escolhidos de Jhonatan Luz, um dos times NBB Brasil, encaram o selecionado estrangeiro do NBB Mundo, de Bennet. Do outro lado da chave, o time de Georginho encara o time das novas promessas. Os dois vencedores se encontram na decisão.