Jokic decide no fim, anota mais um triplo-duplo e Nuggets vence Hornets

Não, não é notícia repetida. Na noite deste sábado (1), em Charlotte, a Spectrum Center foi o palco de mais um triplo-duplo do astro Nikola Jokic. O Nuggets visitou o Hornets e venceu por 107 a 104, com 28 pontos, 13 rebotes e 17 assistências do gigante sérvio.

Já são 22 partidas em que o pivô anota pelo menos dois dígitos nas três principais estatísticas nesta temporada da NBA. Ao todo, ele chega a esse número em 42 partida, ou seja, 52% das vezes em que jogou.

O jogador que vinha não precisando jogar o último quarto, acabou sendo decisivo nos minutos finais das últimas duas vezes que pisou em quadra. Hoje, fez 9 pontos nos últimos cinco minutos de partida, sendo decisivo em quarto que a liderança do placar chegou trocar de mãos. Contra o 76ers, no mesmo período do recorte, foram 13 pontos.