"A gente não tava jogando bem, o Minas também não. Acho que foi um jogo muito nervoso com baixo aproveitamento. Mas mesmo assim, a gente não saiu do jogo em nenhum momento. Fez algumas bolas de rebote no ataque, recuperou bolas importantes na defesa, acho que isso fez toda a diferença".

Nação presente

Mesmo em Belo Horizonte, a festa flamenguista se fez presente na casa do Minas. Com um público visitante considerável, a torcida fez toda a diferença na reta final de acordo com o treinador. "A torcida do Flamengo está sempre ai, onde a gente vai. Eles estão em número grande, a final merece. Só agradecer e comemorar com eles", finalizou Conti.

Gustavinho segue agora em busca de outro troféu, mas um que conquistou em outras duas oportunidades na carreira - o NBB. O Flamengo é o vice-líder da competição, que ainda não chegou aos Playoffs.