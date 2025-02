De volta a BH, Alexey comemora MVP e ressalta entrega coletiva

E essa atuação foi uma espécie de "lei do ex", já que na temporada de 2023/24, o armador defendeu o time do Minas. Sobre essa particularidade, Alexey relembrou o carinho pelo time de Belo Horizonte:

"Meu primeiro Super 8 que eu ganhei foi aqui. Hoje tô de volta, com as cores do Flamengo, muito feliz por esse título. É uma cidade especial. É onde minha filha nasceu, então eu fico muito feliz", relembrou.

No NBB, Alexey é o segundo melhor assistente da competição até aqui, atrás apenas de Elinho, do Corinthians. Com a fase do jogador, o Flamengo é o vice-líder momentâneo, atrás justamente do Minas Tênis Clube. No torneio mata-mata, o Flamengo se isola como o único tetracampeão da história.