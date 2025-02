Dallas sofre atropelo na primeira partida após a saída de Doncic

Em choque? A surpreendente troca entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers envolvendo Luka Doncic e Anthony Davies ainda dará muito o que falar. Na primeira partida após a saída do astro esloveno, neste domingo (2), os Mavs foram até Ohio para enfrentar o Cleveland Cavaliers, equipe de melhor campanha na atual temporada da NBA. O resultado? Um total atropelo do time da casa, que venceu por 144 a 101.

A ausência de Luka Doncic já seria certa para o duelo de hoje mesmo se não houvesse a troca de jogadores. O armador esloveno ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e não entra em quadra desde o dia 25 de dezembro do ano passado. Mas outras ausências também pegaram os torcedores de Dallas de surpresa. Kyrie Irving, P. J. Washington e Daniel Gafford não foram para a partida contra os Cavs, que apresentaram problemas físicos 'de última hora'.

Com o time desconfigurado e, provavelmente, abalado com as drásticas mudanças, os Mavs sofreram uma derrota desastrosa no Rocket Mortgage FieldHouse. Somente no primeiro quarto de partida, a equipe texana sofreu 50 pontos enquanto anotou 19 tentos. A enorme diferença ainda aumentou no período seguinte, fechando em 91 a 46 antes do intervalo.