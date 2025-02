Cristian Ribera e Aline Rocha são prata na etapa de Val di Fiemme

Ouro no sprint

Anteriormente aos pódios deste domingo, Cristian Ribera venceu a prova de sprint na Copa do Mundo de paraesqui cross-country. Ribera dominou a competição de ponta a ponta, desde a qualificação até as baterias no mata-mata, para conquistar a medalha de ouro. Aline também competiu, mas acabou com o 6º lugar no feminino.