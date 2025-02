Gustavinho aponta o Minas como favorito na Copa Super 8

Tricampeão da Copa Super 8, Gustavo de Conti está acostumado a disputar finais sob o comando do Flamengo. Neste sábado (1º), o treinador vai para a sua sexta decisão em sete edições do torneio de inter temporada do basquete brasileiro. Apesar do histórico vencedor, Gustavinho mantém os pés no chão e não se incomoda em colocar o rival Minas como o favorito para o duelo de hoje.

"O Minas é a grande equipe do NBB até agora. Líder isolado, apresenta o melhor basquete, os melhores números, tem ótimos jogadores e excelente comissão técnica, altíssimo investimento, estão jogando em casa, onde estão invictos, e por isso, são favoritos dessa vez. Porém, mesmo com tudo isso, estamos preparados.

O último jogo com eles foi há dois meses atrás. Muita coisa mudou tanto pra nós, quanto pra eles. Estamos preparando bem o jogo e esperamos sair com a vitória dessa vez", afirmou Gustavinho.