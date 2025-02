Fla vira sobre Minas no último quarto e conquista tetra da Copa Super 8

"Agradecer ao time por todo apoio e por confiar em mim. O Flamengo apostou em mim voltando para o Brasil, acreditou no meu trabalho. Poder retribuir um pouquinho com esse primeiro título da temporada para mim é muito legal. O sentimento é de gratidão e alegria", disse o craque da final, eleito também o melhor jogador da competição.

A partida

Quem começou ditando o ritmo da partida foi a equipe carioca, que vencia parcialmente até metade do primeiro quarto. Os donos da casa passaram a frente no placar na metade final, que abriram vantagem de uma cesta ao estouro do cronômetro, em 13 a 10.

Em jogo de poucos pontos, a segunda parcial deu uma margem um pouco maior ao Minas, que chegou abrir oito pontos de diferença, mas foi para o intervalo com cinco, em 30 a 25.

Na volta do intervalo, o Flamengo parecia um pouco mais ligado, e com as duas primeiras cestas do segundo tempo chegou a encurtar a distância para apenas um ponto, antes do Minas acordar e equilibrar o período, restabelecendo a vantagem conquistada. Após algumas trocas de pontos, os donos da casa ainda levaram a vantagem para o quarto final em duas cestas, com 47 a 43.

A partida reservou todas as maiores emoções para o final. Com início frenético do Flamengo, o vice-líder da liga nacional passou a frente do placar ainda na primeira metade do período. O Minas retomou a vantagem e ainda teve a chance de abrir três pontos, mas um toco sensacional de Williams contra Fuzaro, sozinho, salvou o Flamengo, que passou de novo a frente no contra-ataque.