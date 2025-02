Um título da Copa Super 8 constrói um legado, diz Paranhos

Deixar o nome gravado na história de um clube. Este costuma ser o principal objetivo de um jogador profissional de qualquer esporte. Alexandre Paranhos, pivô do Minas Tênis Clube, pensa assim e quer construir um legado a partir de um possível título da Copa Super 8. A decisão do torneio acontece neste sábado (1º), às 17h, na Arena UniBH, contra a equipe do Flamengo.

Campeão da Copa Super 8 em 2022, o Minas não tem nenhum jogador remanescente da primeira e única conquista. Ou seja, chegou a hora de novos jogadores colocarem seus nomes na história da do clube. Em entrevista ao Olimpíada Todo Dia, Alexandre Paranhos comentou sobre o que está em jogo nesta final de amanhã.

"Cada vez que você entra em uma instituição a missão tem que ser de deixar o nome na história. Para isso precisamos conquistar títulos, isso constrói um legado. Não temos ninguém daquele elenco vencedor em 2022, mas a filosofia de trabalho é a mesma" afirmou Paranhos.