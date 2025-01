Seleção feminina fará amistosos contra times da WNBA

Nova era da seleção

O "Tour Brasil na W" faz parte do planejamento da CBB para o ciclo Los Angeles 2028 para a Seleção Brasileira feminina, visando amistosos de alto nível para as atletas, além de maior experiência internacional. O projeto iniciou com a chegada da técnica Pokey Chatman, com mais de dez anos de experiência na WNBA.

Estamos em uma nova fase e trabalhando muito para que seja um ciclo vitorioso para o basquete feminino, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das nossas atletas e conquistar a classificação para as principais competições. O primeiro passo da CBB foi a contratação da Pokey como treinadora da seleção adulta. E agora seguimos com o planejamento, que inclui ter um calendário com jogos internacionais de alto nível. Dessa forma, damos experiência ao nosso grupo - cita o Diretor Técnico de Seleções, Bruno Valentin