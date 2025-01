Ulm, de Marcio Santos, perde a 4ª seguida na Eurocup

A margem do Bahçe?ehir diminuiu no terceiro quarto, isso porque o Ulm marcou mais vezes e deixou a partida em 63 a 55 para o time turco. Novamente, o roteiro se repetiu no último quarto, porém, desta vez, o Ulm conseguiu virar. A equipe alemã fez 76 a 75 no placar e só precisava de mais três minutos para sair de quadra com a vitória. Mas as coisas não foram bem, o Bahçe?ehir virou e acabou a partida vencendo por 85 a 81.

O brasileiro Marcio Santos esteve em quadra por 18 minutos e conseguiu marcar apenas dois pontos e ainda contribuir com cinco rebotes e duas assistências. O maior cestinha da partida foi o americano Tai Odiase do Bahçe?ehir, com 22 pontos. Já o americano Justinian Jessup, do Ulm, foi o maior reboteiro (sete), enquanto o turco Sehmus Hazer, do Bahçe?ehir, foi quem deu mais assistências, com cinco.

TABELA E AGENDA

Agora, o Ulm entra em quadra novamente contra o Ludwigsburg, pelo Campeonato Alemão, no dia 2 de fevereiro, às 14h. Com a derrota, a equipe de Marcio Santos estagnou nos 18 pontos e se encontra na 5ª colocação do grupo A da Eurocup.

Por outro lado, o Bahçe?ehir enfrenta o Be?ikta? no dia 1º de fevereiro, às 7h, pelo Campeonato Turco. Já na tabela da Eurocup, Bahçe?ehir segue isolado em 1º lugar do grupo A, com 28 pontos.