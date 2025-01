Kamilla Cardoso brilha novamente em vitória do Shanghai

Apesar de jogar fora de casa, o Shanghai não sentiu a pressão e dominou as ações nos primeiros três quartos. A equipe venceu as três parciais e abriu 70 a 56 no placar. As mandantes tentaram uma reação no final, mas não conseguiram buscar o empate.

SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY