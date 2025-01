Mogi domina São Paulo e vence fora de casa no NBB

Nesta sexta-feira (17), o Mogi venceu o São Paulo, fora de casa, no Ginásio do Morumbi, por 80 a 69. Em duelo de paulistas, o time interiorano não deu chances ao da capital, abrindo vantagem desde o primeiro período, liderando o placar com sobras.

Destaque da partida foi o ala Felipe Gregate, dos visitantes, que anotou 23 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. O maior pontuador do time da casa foi Paulo Lourenço, que chegou aos dois dígitos com 15 pontos marcados.

Derrota aumentou sequência negativa do Tricolor Paulista, que chegou a quatro derrotas consecutivas. Antes de hoje, já havia perdido para Minas, Paulistano e Bauru. O time agora ocupa a 11ª colocação da tabela do Novo Basquete Brasil, somando 10 vitórias e 10 derrotas, com exatos 50% de aproveitamento. Próximo compromisso é contra o Franca, fora de casa, na terça-feira (21). Antes de enfrentar o líder Minas nas quartas da Copa Super 8, o time ainda encara o São José, em casa.