LBF anuncia volta do Basquete Ourinhos à competição

A notícia já circula nas redes sociais oficiais do clube, que fez publicação comemorando a novidade, citando "um amor imenso pelo esporte".

"Celebramos um passado vitorioso, uma história vencedora e agora a nossa maior conquista é fazer parte do presente. Bora comemorar e lotar o Monstrinho!", disse o clube no pronunciamento oficial em parceria com a Associação Ourinhense de Bem Estar, a AOBE, que também fará parte do nome do time da cidade na competição.

Esta não foi a única novidade desta edição da liga, já que ontem o Ituano anunciou pausa nas atividades, alegando problemas financeiros e consequentemente ficando de fora da competição. O clube campeão de 2021 disse ainda não ter condições de montar uma equipe competitiva, o que pesou na decisão.