Yago Santos e Bruno Caboclo têm dia de derrotas na Europa

O armador da seleção brasileira teve atuação apagada. Foram apenas 4 pontos, além de um rebote e três assistências.

Bruno Caboclo, por sua vez, foi bem na EuroCopa, apesar da derrota. Foi o segundo maior pontuador da partida no revés do Hapoel Tel-Aviv, contra o Buducnost, jogando em Montenegro. Foram 16 pontos, além de 2 assistências e 1 rebote.

Assim como o time sérvio, os israelenses também vinham de sequência de vitórias consecutivas, sem perder há três rodadas. Última derrota havia sido há mais de um mês, ainda em 2024, contra o BC Wolves, também fora de casa.

Mesmo com a derrota, o Hapoel Tel-Aviv segue na terceira colocação do Grupo A, com 9 vitórias e 6 derrotas, uma posição atrás da zona de classificação direta para as quartas de final, mas parcialmente nas oitavas.