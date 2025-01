Gringos dominam estatística de maiores pontuadores do NBB

Com um pouco mais da metade da primeira fase do NBB concluída, o domínio gringo nas estatísticas de pontuação da liga chama a atenção. Até aqui, seis dos dez melhores pontuadores são estrangeiros, e desses seis, apenas um não é americano.

A grande presença no top-10 se estende também para as posições mais altas dos ranking, já que as quatro primeiras posições são ocupadas por jogadores de outras nacionalidades. O líder no quesito é o americano Brite, do Bauru Basket, com uma média de 20.65 pontos por partida. Ele vem seguido do também americano Cook, do Brasília, e do venezuelano Sifontes, do Botafogo. Antes de aparecer o primeiro brasileiro, a lista tem mais um americano - Barnes, do Pato, na quarta colocação.

O melhor entre os brasileiros é Reynan, do Pinheiros, com uma média de 17.88 pontos por partida, o que lhe coloca na quinta colocação na tabela da estatística. Outros brasileiros que aparecem entre os 10 melhores são Neto, também do Pinheiros, Wesley, do Sesi Franca, e Georginho, também do time de Franca. Este último, inclusive, lidera estatística de eficiência, sendo o jogador mais assertivo de todo NBB na temporada, com 22,63% de aproveitamento momentâneo.