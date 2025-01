Flamengo atropela Boca Juniors e garante a liderança na BCLA

Atropelo Rubro-Negro nesta noite de segunda-feira (13) pela Champions League Américas de Basquete. Valendo a classificação como líder do Grupo B, o Flamengo dominou e venceu o Boca Juniors por 96 a 61 e encerrou a sua participação na segunda janela de disputas da BCLA. Mais cedo, o Minas Tênis Clube derrotou o Quimsa e também assegurou a liderança na chave C.

Novamente, Alexey Borges e Shaquille Johnson foram os principais destaques do Flamengo na partida. Borges anotou 17 pontos com 70% de aproveitamento nos arremessos, além de distribuir seis assistências. Enquanto isso, Johnson terminou como cestinha do jogo, registrando 22 pontos.

Minas 100%

Atual líder do Novo Basquete Brasil, o Minas Tênis Clube também vai bem na BCLA. A equipe mineira derrotou o Quimsa, da Argentina, por 80 a 69, e garantiu a classificação como líder do Grupo C. Monteiro foi o principal jogador da partida, anotando um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes.