Time de Kamilla Cardoso perde para líder da Liga Chinesa

O Shanghai Swordfish teve um grande desafio nesta segunda-feira (13) pela WCBA, a Liga Chinesa de basquete feminino. O time da pivô brasileira Kamilla Cardoso encarou o Sichuan Yuanda, líder da competição com uma campanha invicta. Shanghai teve chances de vencer o jogo, mas Sichuan manteve a sua invencibilidade, ganhando a partida por 79 a 73.

Querendo manter sua invencibilidade na Liga Chinesa de basquete feminino, Sichuan começou forte na partida, com um bom e dominou o primeiro quarto, vencendo a parcial por 29 a 21. A equipe adversária sabe do potencial de Kamilla Cardoso dentro do garrafão e apertou a marcação em cima da brasileira que teve poucas ações ofensivas no primeiro tempo. Mesmo assim, Kamilla contribuiu bastante na defesa, capturando vários rebotes para ajudar Shanghai a diminuir a diferença no final do segundo quarto. Assim, o jogo foi para o intervalo com liderança de Sichuan no placar por 48 a 44.

No começo do terceiro quarto, Shanghai conseguiu empatar o jogo e parecia que ia iniciar uma boa sequência na partida. Mas o time teve um pequeno apagão em quadra e ficou alguns minutos sem marcar. Dessa forma, Sichuan voltou a colocar sete pontos de vantagem no placar, liderando por 59 a 52. Mas nos minutos finais do período, com ajuda de Kamilla Cardoso, Shanghai voltou a encostar e diminuiu a diferença para apenas um ponto. No último período, a brasileira ficou a maior parte do tempo no banco. Shanghai chegou a liderar por alguns minutos, mas novamente Sichuan conseguiu retomar as rédeas do jogo e garantiu a vitória por 79 a 73.