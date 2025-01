Com Rebeca Andrade presente, Knicks vecem Bucks na NBA

Teve campeã olímpica roubando os holofotes na NBA nesta noite de domingo (12). Rebeca Andrade marcou presença no Madison Saquare para assistir ao jogo entre New York Knicks e Milwaukee Bucks. A estrela da ginástica brasileira e mundial foi recebida de forma especial na arena e serviu como amuleto da sorte para a vitória dos Knicks por 140 a 106.

Dentro de quadra, Jalen Brunson foi o principal destaque do New York Knicks na partida. O ala-armador anotou 44 pontos, cinco rebotes e seis assistências em apenas 29 minutos em quadra. Esta foi a 17ª vez que ele alcançou a marca de 40 pontos vestindo a camisa dos Knicks, se igualando a Carmelo Anthony na terceira posição da franquia. A pontuação de Brunson poderia ser ainda maior, mas o jogador acabou sentindo uma lesão e ficou de fora no final da partida.

Outra peça importante para a vitória do time de Nova York foi Karl-Anthony Towns. O pivô especialista nas bolas triplas anotou 30 pontos, 18 rebotes e quatro assistências na partida. Por outro lado, Giannis Antetokounmpo fez 24 pontos e 13 rebotes para o Bucks, que teve sua seqüência de três vitórias consecutivas interrompida.