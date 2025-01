Franca bate Leones de Quilpué e avança como líder na BCLA

Liderança confirmada! O Sesi Franca confirmou, na noite deste sábado (11), a classificação ao mata-mata da Champions League Américas de Basquete como líder do Grupo D. A equipe brasileira derrotou o Leones de Quilpué por 83 a 71 e manteve o 100% de aproveitamento na BCLA.

Vale destacar que o confronto de hoje era com o time mandante desta segunda janela de de disputa da BCLA. A partida aconteceu no Centro de Deportes Colectivos, em Santiago, no Chile. Precisando de uma vitória para confirmar a liderança, o Sesi Franca não decepcionou e largou bem no primeiro quarto. A equipe brasileira logo abriu 22 a 13 na primeira parcial pôde apenas controlar a vantagem no decorrer do jogo.

Lucas Dias, que recém voltou de lesão, foi o principal destaque no triunfo. O ala da seleção brasileira de basquete comandou o atque do Franca e registrou 20 pontos, dois rebotes e duas assistências na partida. Vale ressaltar que outros quatro jogadores do time brasileiro atigiram os dígitos duplos de pontos no jogo: Wesley Ferreira, Rafael Hettsheimeir, Charles Hinkle e George De Paula.