Unifacisa bate Pato e se mantém no top-10 do NBB

Duas partidas movimentaram a rodada do NBB 2024/2025 na noite desta sexta-feira (10). O Unifacisa venceu em casa o Pato Basquete por 80 a 67 e se manteve no 10º lugar do quadro de classificação do campeonato. Por sua vez, o Paulistano também triunfou como mandante e derrotou o o Mogi por 76 a 63

Rafael Rachel e Adrian Delph foram os principais destaques do Unifacisa na vitória sobre o Pato Basquete. O ala brasileiro anotou um duplo-duplo de 13 pontos e 11 rebotes, enquanto o jogador estadunidense liderou a pontuação da equipe com 20 pontos. Pelo lado do Pato, o armador Nathaniel Barnes terminou o jogo como cestinha, anotanto 22 pontos.

O triunfo garantiu a permanência do Unifacisa no 10º lugar da temporada regulamentar do NBB. A equipe atingiu o 50% de aproveitamento na competição, tendo dez vitórias e dez derrotas. Enquanto isso, o Pato Basquete conheceu a sua 13ª derrota em 20 partidas disputadas. Mesmo assim, o time paranaense permaneceu no 14º lugar.