Gui Santos é destaque em artigo do New York Times

Após brilhar em vitória do Golden State Warriors contra o Detroit Pistons por 107 a 104 nesta quinta-feira (9), o brasileiro Gui Santos foi protagonista de artigo do New York Times assinada por Anthony Slater. No texto, o setorista do time californiano apontou como arremessos de três pontos, mas também outros fundamentos foram essenciais para o time vencer.

O jornalista apontou como ausências no elenco do Warriors, principalmente com lesões, foram motivos para o técnico Steve Kerr usar Gui Santos na partida desta quinta. Ele ainda destacou como o brasileiro entrou no jogo quando o marcador ainda estava em 17 a 14 para o Pistons, mas após 18 segundos, Gui acertou bola de três para empatar placar. No total, o ala marcou 13 pontos, sendo 9 em bolas de três em 26 minutos em quadra.

Steve Slater também destacou como os treinos nos arremessos de fora da área podem definir a jornada de Gui Santos na liga americana. "Santos tem trabalhado incansavelmente nos arremessos de três nas últimas temporadas do programa do Warriors. Esse é uma habilidade que poderá definir se ele terá uma longa carreira na NBA", escreveu. Após o jogo, o próprio Gui respondeu. "Hoje foi o dia que você pode ver que estou treinando nisso".