Cavs e OKC Thunder fazem duelo com 30 trocas de liderança e quebra de invencibilidade

A noite desta quarta-feira (8) de NBA foi palco de um show de basquete apresentando por duas das melhores equipes da temporada. Jogando no Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder protagonizaram duelo com 30 trocas de liderança no placar e distância máxima de nove pontos de vantagem, terminado em vitória do Cavs por 129 a 122.

O equilíbrio se manteve até no recorte da pontuação por períodos. No primeiro quarto, vitória do time de Oklahoma, com placar parcial do período de 32 e 25. Na sequência, período de domínio do Cavaliers, com 37 a 27, que foi para o intervalo com três pontos de vantagem.

Na segunda metade, o filme se repetiu. Thunder venceu terceiro período por 43 a 41 e diminuiu a distância para a liderança do placar em apenas um ponto. No último quarto, também em parcial equilibrada, o time de Cleveland conseguiu abrir sete pontos e fechar a vitória suada.