Shanghai, de Kamilla Cardoso, vence mais uma na WCBA

Em boa fase! Kamilla Cardoso e sua equipe, o Shanghai Swordfish, seguem fazendo uma boa temporada pela Liga Chinesa de Basquete Feminino (WCBA). Nesta manhã de terça-feira (7), a equipe da brasileira atropelou o Fujian Zoten por 103 a 63 e alcançou a 12ª segunda vitória na atual temporada.

Diferentemente da partida anterior, Kamilla Cardoso apresentou um volume de jogo ofensivo muito menor, registrando menos tentativas de arremessos. Mesmo assim, a brasileira teve uma participação importante na vitória, anotando 10 pontos, sete rebotes e três assistências em 18 minutos em quadra. Quem comandou o ataque de Shangai foi a chinesa Fang Min e a porto-riquenha Arella Guirantes, que marcaram 22 e 21 pontos, respectivamente.

O destaque do triunfo ficou com o primeiro tempo arrasador do Shanghai Swordfish. A equipe da brasileira anotou simplesmente 63 pontos nos dois quartos iniciais, enquanto sofreu apenas 29 pontos do time adversário. A enorme diferença deixou a equipe confortável para administrar a vantagem no segundo tempo e até poupar as principais jogadoras.