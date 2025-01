Mesmo com Kevin Durant e Devin Booker, Suns perde mais uma na NBA

O Pacers por sua vez, vem de grande evolução, já figurando entre os 10 melhores times da Conferência Leste. Destaque para Tyrese Haliburton, que hoje fez 27 pontos e 8 assistências.

Agora, o Suns faz mais dois jogos fora, contra 76ers e Hornets, e depois encara sequência na Footprint Center Arena, quando recebe Atlanta Hawks, Utah Jazz e de novo o Charlotte Hornets. O Pacers tem agenda com Nets, fora, Chicago Bulls e Golden State Warriors em casa.

Edwards não faz milagres

Outra atuação de destaque na noite deste sábado foi a de Anthony Edwards, do Timberwolves, em partida espetacular contra o Detroit Pistons. Apesar dos 53 pontos anotados, ou metade dos tentos do time, o Wolves acabou derrotado por 119 a 105. Outro destaque individual que não venceu foi o gigante francês Wembanyama, que anotou 20 rebotes para o Spurs na virada do Nuggets por 122 a 111, na prorrogação.