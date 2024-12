Kamilla Cardoso fecha ano com 12 pontos e derrota no Chinês

Em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Chinês Feminino de basquete, o Shanghai Swordfish, equipe da brasileira Kamilla Cardoso, foi superado pelo Inner Mongolia por 71 a 68. A mineira de 23 anos foi a terceira maior pontuadora do time no último compromisso do ano pela liga nacional.

Kamilla saiu de quadra com 12 pontos, três rebotes, três assistências, dois roubos de bola e um toco em 26 minutos jogados. A cestinha do Shanghai foi a norte-americana Crystal Bradford, autora de 24 pontos, além de 12 rebotes, cinco roubos e quatro assistências. Do lado vencedor da partida, a pivô Kalani Brown, também dos Estados Unidos, liderou o Inner com 21 pontos e 12 rebotes.

Após 17 rodadas disputadas, o Shanghai Swordfish se encontra na quarta colocação geral do Campeonato Chinês. Até o momento, o clube possui uma campanha de 11 vitórias e seis derrotas, os mesmos resultados do Inner Mongolia, que ocupa o quinto lugar.