NBA define multas após acontecimentos da última quinta-feira

Ontem (21), a NBA divulgou as sanções referentes aos acontecimentos da última quinta-feira. Jordan Clarkson, Ron Holland, Paul Reed e Nic Claxton acabaram multados após incidentes.

Na final da partida entre Utah Jazz e Detroit Pistons, após uma cesta de Reed, ele e Clarkson se estranharam no meio da quadra, depois que o pivô do Pistons empurrou o adversário. Quem tomou as dores foi Ron Holland, que encarou Clarkson e o chamou para briga. Após serem separados, ambos foram expulsos.

A maior penalização foi para Clarkson, por ter incitado a briga e jogado sua faixa na arquibancada, depois da expulsão. O jogador do Utah Jazz acabou multado em 35 mil dólares.