Flamengo atroepla Toros de Chiriquí e vence a 2ª na BCLA

TABELA E AGENDA

Com a vitória, o Flamengo mantém a liderança do grupo B com quatro pontos. Em seguida vem o Boca Juniors, da Argentina, que soma três pontos. Por fim, Toros de Chiriquí permanece na lanterna com duas derrotas nesta Champions League das Américas. A próxima janela de disputas acontece em janeiro de 2025. O Flamengo volta a jogar pela competição no dia 12 de janeiro, novamente contra o Toros de Chiriquí.