Doncic anota triplo-duplo e Mavs vencem Warriors

80º triplo duplo da carreira para Luka Doncic! Nesta madrugada de segunda-feira (16), o armador esloveno brilhou e liderou o Dallas Mavericks à vitória diante do Golden State Warriors por 143 a 133, no Chase Center. O astro entregou uma atuação de gala com 45 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Esta foi a maior pontuação de Doncic na atual temporada da NBA.

Klay Thompson, ex-jogador dos Warriors, também se destacou na vitória dos Mavs, anotando 29 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Pelo lado de São Francisco, Andrew Wiggins liderou a equipe em pontos, também com 29. Stephen Curry foi outro que entregou uma ótima atuação, anotando um duplo-duplo de 26 pontos e 10 assistências. Fora da rotação, o brasileiro Gui Santos não teve minutos em quadra mais uma vez.

Avassalador, Doncic acertou 16 de 23 arremessos tentados na partida. Além disso, converteu 9 de seus primeiros 11 arremessos com quatro cestas de 3 pontos indo apara o intervalo de jogo com 28 pontos. Os esloveno continuou bem nos períodos finais e ajudou a manter os Mavericks à frente no placar.