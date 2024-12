Brasília vira sobre o Pato e vence mais uma no NBB

Em jogo com altas emoções no final de jogo, o Brasília vira sobre o Pato Basquete e anota mais uma vitória no Novo Basquete Brasil. O placar final da partida no Ginásio Nilson Nelson foi de 98 a 94, com destaque para Cook, que anotou 32 pontos, e Von Haydin, que fez duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Pato, Gabriel Novais também anotou duplo-duplo, com 22 pontos e 13 rebotes.

Os visitantes colocaram o pé no acelerador desde o início do jogo, anotando os primeiros pontos da partida. Com quase cinco minutos, o Pato chegou a ter 12 a 6 após Wrighten acertar arremesso de três. Mas ao final do primeiro quarto, o Brasília começou reação e diminuiu a diferença, deixando em 22 a 21 faltando quatro segundos com arremesso de três de Lucas.

A segunda parcial foi de mais ação do Brasília, mesmo que os adversários tenham se mantido a frente do marcados, o time seguiu de perto. O Pato passou a abrir distância por conta dos lances livres e melhores aproveitamentos no garrafão. Assim, o placar ficou em 46 a 40 para o Pato Basquete.